Valle d'Aosta: concorso Operatori socio sanitari, 103 nuove assunzioni

- L’assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali della Valle d'Aosta Mauro Baccega ha fatto sapere che oggi è stata pubblicata la graduatoria relativa al concorso per Operatori socio sanitari (personale tecnico), cat. B, livello economico senior Bs: gli idonei per i quali verrà predisposta l’assunzione a tempo indeterminato sono 103. L'assessore Baccega ha commentato: "Siamo molto soddisfatti di chiudere questo 2019 con una notizia positiva per la Sanità valdostana. L’inserimento di un numero così consistente di nuove risorse in organico permetterà di migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi delle nostre strutture e dei nostri centri e, al tempo stesso, risulta essere un segnale incoraggiante per il mondo del lavoro, che nella sanità e nei servizi è ancora fonte di occupazione. L’espletamento del concorso rientra tra gli obiettivi che l’Assessorato insieme all’azienda Usl si era prefissato per sbloccare situazioni in essere di precarietà e per migliorare i servizi". "Un ringraziamento quindi all’azienda sanitaria - ha concluso Baccega - che ha lavorato con tempestività per espletare il concorso e raggiungere quindi questo risultato". (Ren)