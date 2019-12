Speciale energia: Iraq, riprese operazioni al giacimento petrolifero di Nassiriya

- Le operazioni sono riprese al giacimento petrolifero di Nassiriya nel sud dell'Iraq, dopo l'interruzione delle attività da parte dei manifestanti avvenuta lo scorso 28 dicembre. Lo ha annunciato ieri il ministero del Petrolio in una nota, precisando che ci vorranno fino a due giorni per ripristinare completamente la produzione. Situato a circa 300 chilometri a sud di Baghdad, il giacimento di Nassiriya ha una capacità di produzione di circa 100 mila barili di petrolio al giorno. Quello avvenuto il 28 dicembre è il primo arresto della produzione in un giacimento petrolifero iracheno da quando sono iniziate le proteste antigovernative in Iraq lo scorso primo ottobre. L'Iraq è il secondo maggior produttore dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) ed esporta in media 3,6 milioni di barili al giorno. Da tre mesi l’Iraq è colpito dalla più vasta ondata di proteste dalla caduta del dittatore Saddam Hussein nel 2003 che finora ha provocato 460 morti e 25 mila feriti. Il petrolio rappresenta l'unica risorsa del paese in grado di attrarre valuta estera e compone il 90 per cento delle entrate del bilancio federale. (Irb)