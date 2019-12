Speciale energia: Iraq, manifestanti chiudono una stazione nel giacimento petrolifero a Bassora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di manifestanti ha chiuso oggi la Stazione 6 a ovest del giacimento petrolifero Qurna 1 nel governatorato di Bassora e ha impedito ai suoi dipendenti di entrare nel complesso. Una fonte di sicurezza ha dichiarato ad "Agenzia Nova" che "i manifestanti chiedono opportunità di lavoro". La fonte ha osservato che "i manifestanti hanno impedito agli impiegati di entrare nel complesso", ma al momento non è ancora chiaro se vi sarà o meno uno stop alla produzione come avvenuto lo scorso 28 dicembre nel giacimento di Nassiriya. Il governatorato di Bassora ha assistito a manifestazioni e proteste, dal 25 ottobre scorso e ad una serie di blocchi dei principali ponti, strade, porti e installazioni petrolifere, per chiedere un intervento ministeriale e costituzionale a favore delle riforme per aumentare i posti di lavoro, oltre che per modificare la legge elettorale e tenere elezioni anticipate. (Irb)