Speciale energia: premier russo Medvedev, risolte tutte questioni su transito gas con Ucraina

- Tutte le questioni relative al transito del gas russo sul territorio dell'Ucraina sono state risolte. Lo ha affermato oggi il primo ministro russo Dmitrij Medvedev, spiegando che il transito del gas proseguirà in termini accettabili per entrambe le parti. "Il contratto sul gas fra Russia e Ucraina per i prossimi cinque anni rappresenta un compromesso che andava raggiunto. Ora tutte le questioni sono state risolte", ha aggiunto Medvedev, scrivendo sul proprio profilo Facebook. Il primo ministro russo ha poi sottolineato come la conclusione del contratto dimostri che tutte le problematiche possono essere discusse e risolte. (Rum)