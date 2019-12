Municipio Roma X: torneo di calcio solidale per festa epifania

- Una sede storica per una giornata particolare dedicata a chi è affetto da sindrome atassica. Il Club Italia anche quest'anno, in occasione della festa dell'epifania, organizza un torneo di calcio che coinvolge 18 squadre e circa 400 piccoli atleti appartenenti alle scuole calcio di società dilettantistiche del territorio. È dal 1990 che il Club Italia organizza eventi sportivi a carattere regionale, nazionale ed internazionale e, dal 1999, la manifestazione del giorno della Befana è dedicata alla piccola Melania Castagna, prematuramente scomparsa. Ad ospitare l'evento di lunedì 6 gennaio, il centro sportivo Longarina Totti soccer school in via di Castelfusano, 79, a due passi dagli scavi di Ostia antica. Questa edizione del 2020 avrà inizio alle 9:30 sui campi di calcio a 5; sui campi di calcio a 7 si esibiranno invece le formazioni dei Pulcini, classe 2010. Ed anche questa volta non poteva mancare lo spettacolare atterraggio della Befana, in chiave moderna. Non più a cavallo di una scopa ma a bordo di un elicottero. Sarà lei a donare ai bimbi presenti un ricordo della manifestazione il cui incasso sarà devoluto all'Aisa, Associazione italiana sindromi atassiche. (Com)