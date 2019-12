Bolivia: leader opposizioni civiche lanciano candidatura alle presidenziali

- Luis Fernando Camacho e Marco Pumari, rappresentanti di due storiche organizzazioni sociali contrarie ai governi neosocialisti dell'ex presidente Evo Morales, hanno annunciato a sorpresa una candidatura comune alle elezioni presidenziali del 2020. In un documento comune diffuso questa mattina dai media boliviani, i candidati - a vario titolo protagonisti delle proteste che hanno portato Morales a chiedere rifugio in Messico - hanno parlato di un "accordo politico, cittadino e nazionale" segnalando che sono pronti a raccogliere l'appoggio di "qualsiasi tipo di alleanza, movimento cittadino o partito politico". Camacho, ex presidente del potente Comitato civico di Santa Cruz, aveva già annunciato a inizio mese la sua attesa candidatura, entrando però in contrasto con Pumari, presidente del Comitato civico potosinista. (segue) (Brb)