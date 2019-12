I fatti del giorno - Asia (2)

- Taiwan: elezioni presidenziali, Tsai aumenta vantaggio nei sondaggi - Il presidente uscente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha ulteriormente ampliato il proprio vantaggio di consensi sui suoi avversari in vista delle elezioni legislative e presidenziali che si terranno nell’isola il mese prossimo. Un sondaggio pubblicato ieri attribuisce a Tsai un vantaggio di ben 30 punti percentuali sul suo principale avversario, il candidato del partito Kuomintang Han Kuo-yu. A partire da oggi, 31 dicembre, la pubblicazione dei sondaggi verrà sospesa per rispettare il periodo di par condicio in vista del voto. Alle elezioni dell’11 gennaio gli elettori di Taiwan saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente, il vicepresidente e a rinnovare il parlamento, che conta 113 membri. (segue) (Res)