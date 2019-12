I fatti del giorno - Asia (4)

- India: legge cittadinanza, assemblea Kerala approva risoluzione per chiedere abrogazione - L’assemblea legislativa dello Stato indiano del Kerala ha approvato oggi una risoluzione per chiedere l’abrogazione del Citizenship (Amendment) Act, o Caa, la nuova legge sulla cittadinanza, promulgata il 12 dicembre, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. La risoluzione è stata proposta da Pinarayi Vijayan, capo del governo statale, uno dei primi ad annunciare una battaglia politica e legale contro la legge, secondo il quale la norma contrasta con la Costituzione laica dell’India e introduce discriminazioni religiose in tema di acquisizione della cittadinanza. La risoluzione si esprime, inoltre, contro le modifiche nella compilazione del Registro nazionale della popolazione (Npr), in cui (diversamente dal Registro nazionale dei cittadini o Ncr) sono iscritti i “residenti abituali” ovvero non solo i cittadini indiani ma anche quelli stranieri. (segue) (Res)