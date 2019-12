I fatti del giorno - Asia (5)

- Imprese: presidente Huawei, sopravvivenza sarà priorità 2020 - Il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei ha dichiarato che la sopravvivenza sarà la priorità assoluta per il prossimo anno, dopo l'annuncio che le vendite del 2019 non sarebbero state all'altezza delle proiezioni a seguito delle sanzioni statunitensi. Il presidente a rotazione della compagnia, Eric Xu, ha dichiarato che Huawei stima che i ricavi raggiungeranno gli 850 miliardi di yuan per il 2019 (121 miliardi di dollari), circa il 18 per cento in più rispetto all'anno precedente, ma molto al di sotto di quanto inizialmente previsto. Nel gennaio di quest'anno, la società aveva previsto un fatturato di 125 miliardi di dollari. Nel messaggio di Capodanno rivolto ai dipendenti, Xu ha affermato che il governo degli Stati Uniti è nel mezzo di una campagna "strategica e a lungo termine" contro la società. "La sopravvivenza sarà la nostra prima priorità nel 2020", ha affermato Xu, che ha poi aggiunto che Huawei dovrebbe "fare di tutto per costruire il suo ecosistema di servizi mobili – la sua risposta alle app e ai servizi di Google – per garantire che possiamo continuare a vendere i nostri smartphone nei mercati esteri". (Res)