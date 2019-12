Cimiteri Roma: Figliomeni (Fd'I), anche in giorni di festa disagi per mancata manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È doveroso che in questi giorni di festa il nostro pensiero vada anche ai defunti ed a tutti coloro che si recano a portare un fiore sulla tomba dei propri cari e che purtroppo sono costretti a tanti disagi dovuti soprattutto alla totale mancanza di manutenzione, al timore di essere derubati per la scarsa vigilanza ed ai tempi lunghi per le cremazioni". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni. "Ci fanno riflettere le parole dell'ex ministro Toninelli quando chiede la revoca della società autostrade - aggiunge - poiché, a suo dire, il concessionario non avrebbe investito sulle manutenzioni ma allora con Raggi che dovremmo fare che non ha investito nemmeno un euro sulle manutenzioni dei cimiteri? Suggeriamo al sindaco di rispettare i nostri defunti ed investire sui cimiteri e agli esponenti del M5s di evitare i continui slogan, tra l'altro confezionati ad arte da consulenti e staff pagati a peso d'oro con i soldi dei romani, e di tentare di giungere a qualche risultato perché i servizi sono sempre più scadenti ed i cittadini perennemente insoddisfatti".(Com)