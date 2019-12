Rifiuti Roma: in Campidoglio protesta il comitato "No alla discarica di Tragliatella" e la Lega

- Circa un centinaio di persone stanno manifestando in piazza del Campidoglio, sostenute da alcuni rappresentanti della Lega, contro la realizzazione di una discarica nella zona di Tragliatella che cade nel municipio XIV di Roma. Oggi in giunta capitolina potrebbe arrivare l'ok alla delibera che definirà l'area in cui - a seguito dell'ordinanza emanata dalla Regione Lazio - dovrà sorgere un sito per accogliere i rifiuti della Capitale. In piazza è sceso il comitato "No alla discarica di Tragliatella" insieme al consigliere capitolino della Lega Maurizio Politi e ad altri rappresentanti della Lega tra cui William De Vecchis, senatore, Daniele Giannini, consigliere regionale. "Abbiamo chiesto un incontro al sindaco o a un membro della giunta, ma c'è stato un muro totale - hanno detto i tre esponenti della Lega in piazza -. Raggi si è limitata a farci sapere che è molto impegnata. Noi siamo fortemente contrari e siamo pronti a fare opposizione anche per strada se non ci ricevono a Palazzo senatorio". Dal comitato Marco Riezzo spiega che la zona individuata a Tragliatella "è già martoriata: vicino ci sono le antenne di Radio Vaticana, il deposito Enea e il depuratore Cobis. Inoltre nel sito individuato sotto l'eventuale cava da riempire con i rifiuti passa una falda acquifera che va a fornire gli allevatori della zona che forniscono il latte alle aziende romane. I rischi sono molto alti, per la salute di tutti". Angelo Pavoncello, esponente della Lega Lazio, sottolinea che "è un atteggiamento indegno da parte di un sindaco rifiutare di incontrare una delegazione di cittadini su un tema così importante come la discarica". Per Politi, infine, "è assurdo che si proceda di soppiatto a votare una scelta così importante in giunta in una giornata prefestiva, l'ultimo giorno dell'anno". (Rer)