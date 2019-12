Energia: Cremlino, Nord Stream 2 entrerà in funzione nonostante sanzioni Usa

- Il gasdotto Nord Stream 2 sarà messo in servizio nonostante il rifiuto della società svizzera Allseas di completare la posa delle condotte a causa delle sanzioni statunitensi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov nel corso del briefing odierno con la stampa. "La società ha deciso di interrompere il lavoro a causa delle sanzioni statunitensi che noi consideriamo illegali. Questa decisione rinvierà ovviamente la data di messa in servizio, ma non la ostacolerà. Speriamo che il progetto venga messo in servizio, anche se in ritardo. Come abbiamo già detto, abbiamo tutte le capacità necessarie", ha detto Peskov. Alsseas ha fatto sapere ieri che per il momento non intende riprendere i lavori di posa delle condotte. (Rum)