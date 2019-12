Energia: Cremlino, ancora nessun accordo con Bielorussia su forniture petrolifere

- La Russia e la Bielorussia non hanno ancora raggiunto un accordo sulle forniture di petrolio. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov nel corso dell’odierno briefing con la stampa. "È importante non esasperare la situazione, ma per ora le due parti non hanno ancora raggiunto un accordo. Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Aleksandr Lukeshenko hanno avuto una lunga e sostanziale conversazione e hanno parlato dei problemi relativi all'integrazione fra i due paesi, incluso quello sul petrolio e il gas. Tuttavia, non sono stati ancora raggiunti degli accordi ", ha affermato Peskov, confermando che i colloqui proseguiranno. (Rum)