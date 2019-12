Costa d'Avorio: arcivescovo di Abidjan chiede liberazione sostenitori Soro

- L'arcivescovo di Abidjan, cardinale Jean-Pierre Kutwa, ha chiesto al presidente ivoriano Alassane Ouattara di graziare i sostenitori del candidato presidenziale ed ex presidente del parlamento Guillaume Soro, che sono stati arrestati nel corso delle ultime proteste nel paese. “La pace che cerchiamo è anche la strada della riconciliazione nella comunione fraterna. In nome di questa riconciliazione, chiedo umilmente a lei, signor presidente della Repubblica, che detiene il potere del perdono presidenziale, di accettare di liberare tutti coloro che sono stati arrestati a seguito degli ultimi eventi nel nostro paese”, ha dichiarato Kutwa nel corso di un'omelia pronunciata nella cattedrale di San Paolo ad Abidjan in occasione della 53ma Giornata mondiale della pace, alla presenza del capo dello Stato, del vicepresidente Daniel Kablan Duncan, del primo ministro Amadou Gon Coulibaly e di altre alte autorità locali. "Sogno un momento in cui tutti i nostri grandi leader saranno in grado di sedersi attorno allo stesso tavolo per ascoltarsi l'un l'altro per lavorare in modo che la ricerca di coesione, unità e pace caratterizzi tutte le loro parole e azioni politiche", ha aggiunto l'arcivescovo citato dall'agenzia di stampa "Apa". Nei giorni scorsi le autorità ivoriane hanno emesso un mandato di arresto nei confronti di Soro con l’accusa di destabilizzare il paese e di aver sottratto fondi pubblici. (segue) (Res)