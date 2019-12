Lega: M5s, primi disastri nelle Regioni neoleghiste (2)

- "La decisione è già stata formalizzata a Cagliari e a Perugia - continua il post del M5s - a Potenza lo sarà a inizio anno. L’esercizio provvisorio è una sciagura per l’economia regionale e quindi per i cittadini, perché nei tre mesi della sua durata la Regione deve limitarsi all’ordinaria amministrazione e non può fare nuove spese e investimenti, come promesso in campagna elettorale. In Sardegna, il presidente Solinas è stato eletto a febbraio 2019, ma il 'buongoverno' del centrodestra ci ha messo tre mesi per spartirsi le poltrone della Regione e varare la Giunta. Niente approvazione della legge di Bilancio, nonostante abbiano avuto 9 mesi di tempo". (segue) (Rin)