Lega: M5s, primi disastri nelle Regioni neoleghiste (3)

- "Stessa cosa in Basilicata - spiega il M5s - dove Bardi è diventato governatore nel marzo scorso (qui per fare la Giunta ci hanno messo 'solo' due mesi)", mentre "Donatella Tesei arrivata solo a settembre, agli umbri il Caroccio sotto l’albero ha già fatto trovare questo bel regalino. In tutte e tre le occasioni Salvini aveva battuto le Regioni da cima a fondo, assaggiando qualunque prodotto tipico possibile, spargendo fieramente promesse e poi, una volta fatto il danno, è sparito (in Sardegna per la questione quote latte ancora lo aspettano). Questi - conclude il Movimento cinque stelle nel post - sono i marziani della Lega, i professionisti che arrivano per cambiare le cose: in peggio". (Rin)