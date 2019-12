Nerviano: 62enne arrestato per spaccio, aveva 265 grammi di hashish

- Ieri sera intorno alle 21.30, in via Kennedy a Nerviano (MI), i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per spaccio un italiano di 62 anni, pregiudicato per stupefacenti e reati contro il patrimonio e residente nel Comune del Milanese. L'uomo è stato notato mentre cedeva un involucro contenente circa cinque grammi di hashish a un 34enne italiano, anche lui di Nerviano. Nella successiva perquisizione a casa del 62enne, i militari hanno trovato altri 260 grammi di hashish, oltre a 125 euro di denaro contante. L'uomo è stato arrestato ed è trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima. L'acquirente è stato segnalato come assuntore. (Rem)