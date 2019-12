Vietnam: "Forbes", banche in ascesa tra le prime cento aziende

- Tra le prime cento aziende vietnamite private e pubbliche cresce il peso del settore bancario e finanziario. È quanto emerge dall'ultima classifica annuale pubblicata da "Forbes Vietnam" sulla base di parametri quali entrate, profitti, valore delle attività svolte e capitalizzazione di mercato. La classifica evidenzia che la crescita economica del Vietnam, il cui prodotto interno lordo nel 2019 dovrebbe essere cresciuto di circa il sette per cento secondo le previsioni del governo, è spinta non solo dalle esportazioni di computer, smartphone e abbigliamento. In Vietnam cresce infatti il numero di attività bancarie e finanziarie. Le banche, in tutto 22, sono la categoria più presente nel rapporto. Una banca, Vietcombank, è al numero uno della classifica con un profitto annuo, al netto delle imposte pagate, pari a 636 milioni di dollari. Rilevante anche la presenza di aziende operanti nei settori dell'energia, dell'immobiliare e della vendita al dettaglio. Delle cento imprese individuate, 88 sono quotate in borsa nella piazza di Ho Chi Min City o in misura assai minoritaria in quella della capitale Hanoi. (Fim)