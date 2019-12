Arabia Saudita-Iraq: Riad esprime “grande preoccupazione” per attacchi contro forze Usa

- L'Arabia Saudita ha espresso "grande preoccupazione" per gli attacchi contro le forze militari statunitensi in Iraq, condotti dalle milizie filo-iraniane. In una nota diramata dall’agenzia di stampa ufficiale saudita “Spa”, si legge che Riad sta seguendo “con grande preoccupazione l'aumento degli attacchi terroristici all'interno dell'Iraq i più recenti dei quali sono stati condotti delle milizie terroristiche sostenute dal regime iraniano contro le forze statunitensi presenti in Iraq". Secondo quanto riporta la “Spa”, "l'Arabia Saudita condanna e denuncia questi attacchi terroristici”, sostenendo che essi “violano la sovranità dell'Iraq e ne compromettono la sicurezza e la stabilità". Nelle ultime settimane numerosi attacchi hanno preso di mira le basi irachene dove sono presenti le forze statunitensi. Domenica, 29 dicembre, l'aviazione statunitense ha condotto attacchi aerei in Iraq contro diverse strutture legate alle milizie filo-iraniane accusate di una serie di attacchi contro strutture militari congiunte Usa-Iraq. Nei raid aerei sono rimasti uccisi almeno 25 combattenti delle milizie Kataib Hezbollah, mentre i feriti sarebbero 51. Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato di aver effettuato "attacchi difensivi" contro cinque strutture di Hezbollah in Iraq e Siria in rappresaglia contro l'attacco del gruppo a una base vicino alla città irachena settentrionale di Kirkuk che ha causato la morte di un appaltatore della difesa statunitense e quattro soldati feriti. (segue) (Res)