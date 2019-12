Arabia Saudita-Iraq: Riad esprime “grande preoccupazione” per attacchi contro forze Usa (2)

- Riad è un alleato chiave dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in particolare nel contenimento dell’influenza iraniana nella regione. Riad e Washington hanno incolpato l'Iran per gli attacchi condotti con l’ausilio di droni e missili che lo scorso 14 settembre hanno colpito due impianti petroliferi nel cuore dell’Arabia Saudita, provocando ingenti danni alla produzione petrolifera del regno. In una conversazione telefonica avvenuta ieri sera, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo "hanno concordato che il regime iraniano e i suoi alleati continuano a essere una forza destabilizzante nella regione e che le nazioni hanno il diritto di difendersi di fronte a queste minacce". (segue) (Res)