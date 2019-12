Novate Milanese: fermato 34enne con mandato di arresto europeo per favoreggiamento immigrazione clandestina

- Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, i carabinieri di Novate Milanese, nel corso di un normale controllo, hanno fermato un italiano di 34 anni, residente a Lentate sul Seveso, scoprendo che era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria belga per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per associazione a delinquere. Reati commessi in Belgio e per cui è stato condannato alla pena di quindici anni di reclusione. L'uomo è stato arrestatoe portato nel carcere milanese di San Vittore. (Rem)