Nord Macedonia: presidente Pendarovski invia messaggio ai cittadini per il Capodanno

- Il presidente macedone Stevo Pendarovski si è congratulato con i cittadini per le festività di Capodanno. Augurando a tutti “pace e prosperità, salute, felicità e rispetto” in quella che ha definito “la nostra casa comune”, ovvero la Macedonia del Nord, il capo dello Stato ha parlato dell’importanza di garantire un corretto svolgimento della giustizia, il rispetto dello stato di diritto e dell'uguaglianza davanti alla legge. Pendarovski ha anche sottolineato il problema dell'inquinamento atmosferico, fondamentale per la salute dei cittadini. Il presidente, infine, a parlato del problema dell'emigrazione giovanile, esortando i politici a impegnarsi doppiamente per lavorare a sostegno di uno Stato democratico e una società libera, umana e solidale. (Mas)