Torino: Avigliana, aperto cantiere per nuova fognatura a borgata Mortera, costerà 100 mila euro

- La borgata Mortera, ad Avigliana (Torino), avrà presto una fognatura. È stato infatti aperto in questi giorni il cantiere di Smat per la realizzazione del nuovo impianto di acque reflue al confine tra Avigliana e Sant’Ambrogio, a 4 chilometri dalla Sacra di San Michele. I circa 30 abitanti della frazione avranno un nuovo impianto fognario che sarà collegato al collettore del Comune di Avigliana. Ad annunciarlo in un video (https://youtu.be/DMA-ZxolfPs) è l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Avigliana Andrea Remoto: "L’opera è attesa dalla fine degli Anni ‘90 quando l’Amministrazione dell’epoca realizzò il collettore fognario di servizio alle montagne. I lavori sono totalmente a carico di Smat per un importo di 100 mila euro". (Rpi)