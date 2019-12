Nicaragua: alto commissariato Onu diritti umani, liberazione detenuti è "passo positivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) ha accolto positivamente la decisione del governo del Nicaragua di liberare 91 tra detenuti e prigionieri politici. "Si tratta di un passo positivo per restituire la piena libertà a tutte le persone detenute nel contesto delle proteste incluso quelle che permangono ancora in carcere", ha scritto l'Ohchr in un messaggio pubblicato sul suo profilo twitter. L'Alto commissariato Onu ha ribadito quindi l'invito al governo di Managua di "proseguire nel percorso del dialogo e di rispettare le raccomandazioni degli organi regionali ed internazionali per superare la persistente crisi in materia di diritti umani" e si è detta "disponibile a collaborare su questo obiettivo". (segue) (Res)