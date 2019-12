Guinea-Conakry: opposizione rimanda al 13 gennaio nuova protesta anti Condé

- Il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fndc), il collettivo che in Repubblica di Guinea anima da mesi le proteste contro il presidente Alpha Condé, ha rimandato di una settimana la manifestazione prevista per il prossimo 6 gennaio. Lo ha annunciato ai media locali il vice coordinatore regionale dell'Fndc Cecé Theà al termine di un incontro preparatorio tenuto ieri sera nella capitale Conakry, nel quale ha detto che la protesta si terrà il prossimo 13 gennaio. La manifestazione è stata rimandata per permettere ai fedeli cattolici che parteciperanno ad un pellegrinaggio organizzato nel paese dal 3 al 5 gennaio prossimi di essere presenti anche alla marcia contro il progetto costituzionale del capo dello Stato, che mira secondo l'opposizione a modificare la Carta per permettergli di candidarsi ad un terzo mandato alle elezioni presidenziali del 2020. In questo contesto l'opposizione ha del resto annunciato che boicotterà le elezioni legislative previste per il prossimo 16 febbraio e ne impedirà lo svolgimento. (segue) (Res)