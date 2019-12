Guinea-Conakry: opposizione rimanda al 13 gennaio nuova protesta anti Condé (2)

- “Abbiamo deciso di non partecipare (alle elezioni). Non si tratta di boicottare e sedersi pigramente. Impediremo che si svolgano queste elezioni”, ha dichiarato il leader dell'opposizione Cellou Dalein Diallo parlando alla stampa la termine di una riunione con i leader di circa 20 partiti dell'opposizione. Denunciando una “farsa elettorale”, Diallo ha giustificato questa decisione con divergenze rispetto all’organizzazione del voto, in particolare per quanto riguarda la revisione del registro elettorale. “Ci sono state iscrizioni massicce di minori mentre persone che avrebbero avuto il diritto non sono state autorizzate a iscriversi. Non possiamo accettare che si tengano elezioni basate su questo andazzo”, ha aggiunto. “Oggi abbiamo preso una decisione importante che consiste nel non (competere) con (il presidente) Alpha Condé fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni per elezioni libere e trasparenti”, ha aggiunto un altro leader dell'opposizione, Etienne Soropogui. (segue) (Res)