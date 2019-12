Guinea-Conakry: opposizione rimanda al 13 gennaio nuova protesta anti Condé (3)

- Almeno due milioni di persone sono tornate a manifestare anche a fine novembre a Conakry per protestare contro il progetto di riforma costituzionale del presidente Alpha Condé ed una sua eventuale candidatura ad un terzo mandato. Il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fncd), all'origine delle proteste, aveva annunciato in quell'occasione con soddisfazione l'alto tasso di partecipazione a quello che la coalizione considera il "quinto atto" della mobilitazione del popolo guineano contro un "regime draconiano e il suo progetto illegale di una nuova costituzione antidemocratica". Nel documento, il Fronte ribadisce la sua "piena solidarietà" ai leader dell'opposizione attualmente detenuti, chiedendone il "rilascio immediato e incondizionato". L'Fncd chiede infine che "sia resa giustizia alle famiglie delle 22 vittime", di età compresa tra 14 e 32 anni, che sono morte durante o al margine delle manifestazioni anti governative. (Res)