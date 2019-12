Trasporto aereo: lanciate tre nuove rotte dirette tra Xi'an e Istanbul, Budapest e Nursultan

- Nella giornata di ieri, lunedì 30 dicembre, sono state aperte tre nuove rotte aeree dirette che collegano la città nord-occidentale cinese di Xi'an e Istanbul, Budapest e Nursultan. Lo ha comunicato l'aeroporto internazionale di Xi'an Xianyang. La rotta Xi'an-Budapest, operata da Shanghai Airlines con China Eastern Airlines, è in programma due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, con voli di ritorno lo stesso giorno. Tra Xi'an e Istanbul sono previsti tre collegamenti di andata e ritorno gestiti da Turkish Airlines, con voli in entrata ogni lunedì, mercoledì e venerdì e in uscita ogni martedì, giovedì e sabato. Il servizio aereo tra Xi'an e Nursultan, offerto da Scat Airlines del Kazakhstan, è attivo due volte a settimana, martedì e sabato. Nel 2019 sono state lanciate 19 nuove rotte per passeggeri dall'aeroporto di Xi'an, che conta 88 rotte internazionali da e per 36 paesi. (Cip)