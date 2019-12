Georgia: medico Gaprindashvili pubblica lettera di ringraziamento dopo liberazione

- Vazha Gaprindashvili, il medico detenuto per mesi e recentemente rilasciato dalle forze di occupazione della regione georgiana di Tskhinvali (nota anche come Ossezia del Sud), ha pubblicato una lettera di gratitudine sui social network. “È molto emozionante per me osservare l'unità e gli sforzi che ognuno di voi ha mostrato per la mia liberazione. Tale unità mi ha aiutato a festeggiare il nuovo anno con la mia famiglia e i miei amici”, ha scritto il medico nel messaggio. “Dalla mia liberazione, ho ricevuto un calore tremendo da ogni individuo, il che mi ha ulteriormente rafforzato e mi ha mostrato l'importanza dell'unità”, ha aggiunto Gaprindashvili che ha poi rivolto un ringraziamento alla presidente Salome Zurabishvili, al premier Giorgio Gakharia, ai membri del parlamento, al Servizio di sicurezza statale e a tutti gli altri enti governativi, religiosi e a sostegno dei diritti umani per gli sforzi profusi a favore della sua liberazione. (Res)