Imprese: Sf Airlines è diventata la più grande compagnia aerea cargo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sf Airlines è diventata la più grande compagnia aerea cargo cinese e ha creato una rete globale di servizi di trasporto di merci con 65 destinazioni. Lo ha dichiarato oggi la compagnia stessa in occasione del suo decimo anniversario. Sf Airlines si è evoluta in una compagnia di medie dimensioni con un totale di 58 aerei cargo. La Sf Airlines con sede a Shenzhen è la filiale aerea del gigante cinese dei servizi di consegna Sf Express. Fornisce servizi specializzati per le attività di corriere espresso, in forte espansione, e altri servizi di trasporto aereo come i voli charter. Il 31 dicembre 2009, Sf Airlines ha lanciato la sua prima rotta collegando Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong, e Hangzhou nella provincia orientale dello Zhejiang; è stata anche la prima rotta aperta da una compagnia cargo privata cinese. Negli ultimi dieci anni, la sua flotta ha trasportato più di 2,5 milioni di tonnellate di merci in circa 330 mila ore di volo in tutto il mondo. Nel 2018 l'industria cinese dell'aviazione civile ha gestito un totale di 7,38 milioni di tonnellate di merci, con un aumento del 4,6 per cento su base annua, secondo le statistiche diffuse dall'Amministrazione dell'aviazione civile cinese. (Cip)