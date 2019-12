Sudan: scontri intercomunitari, governo invia truppe nel Darfur occidentale

- Il governo del Sudan dispiegherà forze militari nella regione del Darfur occidentale e sospenderà per 24 ore i colloqui di pace con i gruppi armati dopo le violenze scoppiate nel capoluogo regionale Geneina, nelle quali sono morte otto persone. Lo ha riferito il portavoce del governo, Faisal Saleh, aggiungendo che il capo del Consiglio sovrano sudanese Abdel-Fattah al Burhan ed il primo ministro Abdalla Hamdok visiteranno la città nelle prossime ore, e che saranno inviati aerei sul posto per evacuare i feriti. In seguito agli scontri, scoppiati secondo "Sudan Tribune" fra membri delle tribù massalit e quelli di gruppi arabi residenti nella zona in seguito alla morte di un giovane appartenente ad una tribù araba che viveva nel vicino campo profughi di Credingue, le autorità sudanesi hanno imposto un coprifuoco in tutto il Darfur occidentale per impedire la proliferazione delle violenze, che si erano estese anche ad altre due aree della regione abitate da sfollati. Almeno otto persone sono morte ed altrettante sono rimaste ferite.(Res)