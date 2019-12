Capodanno: Cciaa, brindisi in casa per il 70 per cento delle persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese dei settori legati al Capodanno in Lombardia sono complessivamente 7.031 (+1 per cento in un anno, +13,2 per cento in cinque ), con 23.769 addetti. Le imprese della ristorazione da asporto sono 5.668, concentrate soprattutto a Milano (1.859). Ci sono anche 407 tra discoteche, sale da ballo e night-club di cui 172 a Milano, 13 imprese attive nella produzione di vino spumante (di cui 5 a Brescia) e 512 imprese legate alla coltivazione di legumi e frutti di bosco e frutti in guscio (127 a Brescia). Lodi segna l'incremento maggiore nel numero di imprese rispetto al 2018 (+7,1 per cento), +20 per cento in cinque anni ancora per Lodi insieme a Lecco. Prima per numero di imprese e addetti è Milano con 2.252 attività e 9.805 occupati, seguita da Brescia con 977 imprese e 4.288 addetti, Bergamo con 877 imprese e 2.669 occupati (10,4 per cento), Varese con 562 imprese e quasi 1.407 addetti e Monza e Brianza con 543 imprese e circa mille occupati. Senza dimenticare il Panettone, immancabile anche sulle tavole imbastite per San Silvestro. “Anche nei festeggiamenti del Capodanno, promuoviamo il prodotto artigianale dei nostri territori, in un acquisto che premi il prodotto simbolo per iniziare l'anno con gusto e qualità”, osserva Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Sono circa 150 imprese diffuse tra Milano Monza Brianza Lodi, raccolte intorno alla ricetta tradizionale. "Una ricchezza della nostra realtà territoriale che vede rafforzare la sua attrattività grazie ai settori dell'agroalimentare dei quali il panettone è simbolo delle feste e identità metropolitana”, aggiunge Vincenzo Mamoli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. (com)