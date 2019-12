Autostrade: A12, chiusa entrata Chiavari nella notte tra il 4 e il 5 gennaio per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di sabato 4 alle 6 di domenica 5 gennaio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Chiavari, verso Genova. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Lavagna. (Com)