Taiwan: approvata la legge "anti-infilitrazione" cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento di Taiwan ha approvato oggi la legge "anti-infiltrazione" cinese, tra i principali temi di dibattito politico in vista delle elezioni presidenziali e politiche dell'11 gennaio. La legge, che ha richiesto tre passaggi parlamentari, criminalizza qualunque attività politica finanziata con fondi provenienti da "una forza nemica esterna". Chi accettasse fondi di questo tipo verrebbe condannato, a seconda delle circostanze, al pagamento di una super-multa (fino all'equivalente di 334 mila dollari) o alla detenzione (fino a un massimo di cinque anni). Evidente il riferimento alla Cina, che considera Taiwan come una provincia ribelle senza riconoscerne la sovranità e che già nel corso delle precedenti elezioni taiwanesi era stata accusata di infiltrazioni dall'attuale partito di maggioranza, il Partito democratico progressista (Dpp) della presidente in carica Tsai Ing-wen. (segue) (Cip)