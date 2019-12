Taiwan: approvata la legge "anti-infilitrazione" cinese (2)

- Il dibattito finale in Parlamento è stato acceso. Il Dpp ha votato compatto a favore sostenendo che la legge è essenziale per preservare il sistema democratico di Taiwan; per questo era necessario approvarla prima dell'imminente processo elettorale. La principale forza di opposizione, il Partito nazionalista (Kmt), ha definito la legge un esempio del "terrore verde" – dal colore che caratterizza il Dpp – con cui la presidente Tsai e la sua parte politica vogliono intimidire i propri oppositori. Critiche in parte analoghe sono giunte dal terzo principale partito in lizza alle elezioni, il People First Party (Pfp). (Cip)