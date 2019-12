Polonia-Kazakhstan: Astana attrae investitori polacchi con agevolazioni e Nuova Via della seta (2)

- Polonia e Kazakistan sono paesi di transito per la Nuova Via della Seta dalla Cina all'Europa ed esiste un grosso potenziale nella collaborazione nel settore del trasporto ferroviario ed intermodale. Ben il 90 per cento dei trasporti ferroviari da e verso la Cina passa per il terminale di Pkp Cargo a Malaszewicze, mentre la società Pkp Lhs ha attivato trasporti lungo la rotta transcaspica, più breve di quella marittima e significativamente più economica del trasporto aereo. (Vap)