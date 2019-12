Ambiente: portavoce ministero Esteri russo, "Greta è prima di tutto una bambina"

- Greta Thunberg, la sedicenne divenuta una figura di spicco internazionale per gli attivisti dei cambiamenti climatici, è prima di tutto una bambina. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un’intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Penso che prima di tutto sia una bambina. Dopo di che si può iniziare a discutere se questa bambina viene sfruttata da alcuni adulti, se è già cresciuta o non ha altra scelta che, per esempio, percorrere la strada che le è stata predisposta. Ci sono varie circostanze da valutare, ma prima di tutto vedo lei come una bambina”, ha detto Zakharova. La portavoce del ministero degli Esteri ha sottolineato che dovrebbero essere gli scienziati a guidare le attività di ricerca di soluzioni per affrontare le sfide del cambiamento climatico. (segue) (Rum)