Ambiente: portavoce ministero Esteri russo, "Greta è prima di tutto una bambina" (2)

- Senza quest’attività, ha affermato la portavoce, il mondo potrebbe confrontarsi con risultati imprevedibili e deve tenere conto del lavoro condotto da scienziati e accademici in tutto il mondo. "Per qualche ragione queste attività non sono interessanti per nessuno. Mentre, una personalità brillante 'risolve' immediatamente una grande quantità di questioni relative a certi problemi. Credo che, con tutta la comprensione e persino il rispetto del lavoro degli specialisti di pubbliche relazioni, che ci dovrebbe essere una base scientifica. Senza di essa ‘l’incoscienza collettiva’ potrebbe portarci a conseguenze imprevedibili, a volte con un risultato opposto a quello desiderato", ha osservato Zakharova. (Rum)