Messico: governo, tensioni con Bolivia ma no a rottura relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo messicano non ha intenzione di rompere le relazioni diplomatiche con la Bolivia, pur riconoscendo che le relazioni bilaterali attraversano un momento di "tensione". Lo ha detto la ministro dell'Interno Olga Sanchez Cordero ricordando che al momento Città del Messico si è solo limitata a prendere atto che il governo boliviano della presidente ad interim Jeanine Anez ha dichiarato persona non grata l'ambasciatore a La Paz, Maria Teresa Mercado. "Senza dubbio la relazione è tesa, ma al momento il ministero degli Esteri non ha intenzione di rompere le relazioni diplomatiche con la Bolivia e manterrà la proprio ambasciata in quel paese. È stato solo fatto un richiamo alla persona dell'ambasciatore", ha segnalato Sanchez Cordero in un'intervista ai media locali. (segue) (Mec)