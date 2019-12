Messico: governo, tensioni con Bolivia ma no a rottura relazioni diplomatiche (2)

- La ministro dell'Interno ha quindi ribadito le posizioni già espresse dal ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, una volta conosciuta la decisione di La Paz. "Il ministero degli Esteri ha riferito che avrebbe preso nota della dichiarazione del governo boliviano o delle persone che sono al governo, dal momento che per noi si tratta di un governo 'de facto'", ha detto Sanchez Cordero ricordando che il Messico non ha riconosciuto l'esecutivo Anez, nato all'indomani delle dimissioni di Evo Morales. "Sulla dichiarazione di persona non grata a Maria Teresa Mercado, che è una grande persona, abbiamo raccomandando di tornare in Messico per questioni di sicurezza e comodità", ha aggiunto. (segue) (Mec)