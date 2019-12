Editoria: Flati (M5s), invasione Lega in tv, si torni a fare vera informazione

- "Secondo gli ultimi dati Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ndr) Salvini ha letteralmente invaso le sette principali reti generaliste con più di 10 ore di parlato, tra telegiornali e programmi. Una vera e propria occupazione delle reti televisive, e dei media in generale. L'informazione ha ceduto il passo all'intrattenimento - è il caso di dire - di bassa lega 'offerto' del leader leghista, seguito a ruota da Giorgia Meloni. Questa situazio ne è intollerabile: basta fake news, bisogna tornare a mettere al centro fatti e contenuti". Lo afferma in una nota Francesca Flati, deputata del Movimento cinque stelle e componente della commissione Vigilanza Rai. "Basta vedere l'orrida gogna misogina a cui Salvini ha esposto il neo ministro Lucia Azzolina sulla sua pagina Facebook - continua la parlamentare - anche i sacrosanti moti di indignazione e solidarietà che ne sono seguiti hanno inevitabilmente portato al centro della cronaca il leader leghista. Una strategia comunicativa disgustosa alla quale spesso i media cedono per il desiderio di cavalcare una succulenta polemica in più. E' necessario un cambio di rotta: bisogna tutelare gli spettatori e dare loro vera informazione. Non appena avremo a disposizione i dati scorporati per le reti Rai - conclude Flati - siamo pronti a portare la questione in commissione di Vigilanza". (Com)