Roma: scontro tra scooter e mezzo servizio giardini, muore centauro a via Cernaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un centauro 43enne l'uomo deceduto - a seguito di un grave incidente - in via Cernaia a Roma, all'altezza del bivio con via Giuseppe Romita e via Pietro Barbieri. Dalle prime ricostruzioni della Polizia locale è emerso che ad essere coinvolti nello scontro sono stati lo scooter sh 125 guidato dall'uomo poi deceduto e un autocarro del servizio giardini di Roma portato da un operatore di 56 anni. È stato proprio il conducente del mezzo pubblico a fermarsi per primo e chiedere soccorso. Tuttavia per il centauro non c'è stato nulla da fare poiché è morto sul colpo. L'autista 56enne è stato portato quindi all'ospedale Santo Spirito di Roma per gli accertamenti di rito. Sulla dinamica dell'incidente, rilevato dagli agenti del gruppo centro della Polizia locale, sono in corso approfondimenti. (Rer)