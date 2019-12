Umbria: Porzi (Pd), necessario Tavolo per prevenzione e contrasto del bullismo (2)

- "Ancora più grave - ha sottolineato il consigliere umbro - se ne venisse confermata la veridicità, l’episodio dello spegnimento della sigaretta sul collo di uno studente che, nonostante la giovane età del presunto responsabile, andrebbe severamente punito, rappresentando il gesto come la conclusione di un rito di vera tortura fisica e psicologica”. Donatella Porzi ha chiesto quindi, “come consigliere regionale, la convocazione immediata del ‘Tavolo regionale di coordinamento per la prevenzione ed il contrasto del bullismo’, presieduto dalla presidente della giunta regionale o dall’assessore delegato, per raccogliere tutte le informazioni necessarie circa l’attivazione della legge regionale, la ricognizione dei progetti e delle iniziative ad oggi finanziate ed attivate". "Chiedo inoltre - ha concluso Porzi - che la giunta di Palazzo Donini deliberi al più presto un sostegno giuridico oltre che economico alle famiglie delle vittime, alla scuola interessata e a tutti quei docenti che, in questa gravissima vicenda, hanno dimostrato coraggio e vero senso di comunità”. (Ren)