Energia: Bielorussia-Russia, nuovo colloquio Lukashenko-Putin su forniture petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e l’omologo russo Vladimir Putin hanno avuto oggi una conversazione telefonica per discutere nuovamente delle forniture di energia. È quanto riferisce l’ufficio stampa della presidenza di Minsk. "Una conversazione telefonica tra i presidenti della Bielorussia e della Russia si è svolta oggi su iniziativa della parte russa. I capi di Stato hanno discusso della questione dell'approvvigionamento energetico in seguito alla conversazione di ieri, prestando particolare attenzione alle consegne di petrolio in Bielorussia", si legge nella nota.(Res)