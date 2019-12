Tunisia: dirigente Ennahda critica Jemli su scelta ministri indipendenti

- In Tunisia il premier designato Habib Jemli non ha consultato il movimento islamico moderato Ennahda, che lo aveva indicato alla presidenza della Repubblica per l’incarico, prima di scegliere di formare un governo di ministri indipendenti. Lo ha dichiarato questa mattina all’emittente radiofonica “Jawahra Fm” Neji Jmal, deputato di Ennahda e membro del Consiglio della Shura del movimento. Secondo il parlamentare, un governo apartitico non sarà in grado di gestire i problemi che la Tunisia sarà chiamata ad affrontare. Inoltre, la scelta di Jemli è contraria sia alla posizione del Consiglio della Shura di Ennahda che all’accordo stretto tra lo stesso premier incaricato e la prima forza politica del paese. “Ennahda non può sopportare le ripercussioni della decisione di Jemli. Il movimento non partecipa al governo e non è stato nemmeno consultato sulla sua formazione”, ha sottolineato Jmal. Lo scorso 29 dicembre lo stesso deputato aveva pubblicato un post sulla propria pagina Facebook nel quale si diceva convinto che un governo politico istituito dal presidente della Repubblica sarebbe in grado di affrontare meglio gli ostacoli che la Tunisia è chiamata ad affrontare. Al contrario, secondo Jmal, non è nell'interesse del paese un governo tecnico senza il sostegno dei partiti.(Tut)