Usa-Russia: colloquio a Washington fra ambasciatori Sullivan e Antonov

- John Sullivan, il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, ha incontrato a Washington l’omologo di Mosca Anatolij Antonov. Come riferisce una nota dell’ambasciata russa a Washington, "le parti si sono scambiate opinioni sullo stato attuale e sul potenziale sviluppo delle relazioni tra Russia e Stati Uniti". Sullivan, che ha prestato servizio in due precedenti amministrazioni presidenziali ed è considerato vicino al segretario di Stato Usa Mike Pompeo, ha ottenuto il placet del Senato per ricoprire l’incarico e ha prestato giuramento il 23 dicembre. Sullivan, in qualità di vice segretario di Stato nell'amministrazione del presidente Donald Trump, è stato coinvolto nello sviluppo della politica degli Stati Uniti sulla Russia, ha partecipato a dei colloqui antiterrorismo con le autorità di Mosca a luglio ed è stato coinvolto nel riavvio dei negoziati su varie questioni di sicurezza. Il diplomatico ha inoltre ricoperto per un breve periodo la carica di segretario di Stato in seguito alle dimissioni di Rex Tillerson nella primavera del 2018. In qualità di ambasciatore, Sullivan succede a Jon Huntsman, che si è dimesso lo scorso agosto. (segue) (Rum)