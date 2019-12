Napoli: Borrelli (Verdi), bus luoghi prediletti dai borseggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli autobus sono da sempre luogo prediletto dai borseggiatori e questo è un fenomeno che va fermato, attraverso più controlli e pene severe per chi viene colto in fallo". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che, insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli, ha commentato il video messaggio con cui il musicista Tony Cercola ha denunciato il furto dei biglietti per il suo concerto mentre era sul bus a Napoli. "I mezzi di trasporto pubblico - ha proseguito Borrelli - devono divenire simbolo di funzionalità e di sicurezza non di degrado e criminalità. Per questo da tempo chiediamo più poteri ai controllori per dargli la possibilità di fermare questi delinquenti e arrestarli". (Ren)