Energia: israeliana Delek annuncia inizio prodiuzione gas da giacimento Leviathan (2)

- L’avvio della produzione di gas "segna una svolta nella storia dell'economia israeliana", ha affermato Yossi Abu, amministratore delegato di Delek Drilling LP, uno dei partner del progetto. “Per la prima volta dalla sua fondazione, Israele è ora un produttore di energia in grado di soddisfare tutte le sue esigenze e ottenere l'indipendenza energetica. Allo stesso tempo, esporteremo gas naturale ai paesi vicini a Israele, rafforzando così la posizione del paese nella regione. Il progetto Leviathan porrà fine all'era del carbone in Israele e fornirà energia efficiente, economica e pulita alle popolazioni in Israele e in Medio Oriente”, ha dichiarato. Il gas proveniente dal giacimento Leviathan sarà trasferito attraverso due condotte sottomarine, lunghe 120 chilometri, alla piattaforma di elaborazione, che si trova 10 chilometri a ovest della costa. La lavorazione del gas avverrà interamente al largo. Il gas e la condensa stabilizzata verranno trasferiti dalla piattaforma alla riva tramite due condotte separate che saranno collegate al sistema di rete nazionale. (Res)