++ Iraq: manifestanti penetrano nel perimetro dell’ambasciata Usa ++

- I sostenitori delle Brigate Hezbollah sono penetrati all’interno della perimetro dell’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, dove hanno dato alle fiamme parte della recinzione e hanno distrutto una guardiola. I manifestanti, che protestano contro l’attacco che domenica 29 dicembre ha colpito cinque posizioni delle Brigate Hezbollah al confine con la Siria uccidendo almeno 25 combattenti del gruppo filo-iraniano, hanno anche messo fuori uso alcune delle telecamere di sicurezza e intonano lo slogan “Morte all’America”. Secondo fonti di “Agenzia Nova”, i manifestanti non sono armati ed espongono solo bandiere dell’Iraq e delle Brigate Hezbollah. I sostenitori del gruppo sciita hanno anche iniziato a piantare tende per un sit-in permanente all’interno della Zona verde, l’area di Baghdad che ospita la maggior parte degli edifici governativi e delle rappresentanze diplomatiche nella capitale. La manifestazione si svolge in concomitanza con i funerali dei 25 combattenti uccisi nei raid di domenica sera, avvenuti nella zona di al Qaim. Nelle scorse ore l’emittente satellitare “al Arabiya” ha fatto sapere che nella notte l’ambasciatore statunitense Matthew Tueller ha lasciato Baghdad assieme ad alcuni funzionari della rappresentanza diplomatica. Il ministero degli Esteri iracheno si è rifiutato di commentare la notizia dopo che in precedenza aveva manifestato l’intenzione di convocare l’ambasciatore per esprimere la ferma condanna degli attacchi del 29 dicembre da parte del governo di Baghdad.(Irb)