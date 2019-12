Bolivia: diplomatici espulsi da Spagna scelti da Morales, governo annuncia altre nomine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna aveva allontanato tre funzionari dell'ambasciata boliviana a Madrid, come misura di reciprocità alla dichiarazione di 'persona non grata' comminata da La Paz nei confronti della incaricata d'affari Cristina Borruguero e del console Alvaro Fernandez. Un "gesto ostile", secondo il governo spagnolo, che invitava al tempo stesso la controparte ad abbassare i toni della polemica. "La Spagna chiede che l'attuale governo ad interim della Bolivia riannodi e temperi i contenuti delle sue affermazioni e si recuperi quanto prima il senso di fiducia e cooperazione tra i due paesi, così necessario adesso come sempre", segnalava una nota della presidenza del governo spagnolo. (segue) (Brb)